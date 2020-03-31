Порнозвезда рассказала о сексе и о своих заработках

Порнозвезда Лола Тейлор (Lola Taylor) / 21 сенчури

Российская порноактриса Лола Тейлор (Lola Taylor - настоящее имя Любовь Бушуева) приобрела себе большой особняк за 30 млн рублей в Подмосковье.

Как рассказала девушка журналистам, деньги на дом она заработала не съемками в порно, а оказанием эскорт-услуг мужчинам.

"В порно доходы куда скромнее, чем кажется. Я продолжаю сниматься в порно для поддержки имиджа, а все, что у меня есть, заработано эскорт-услугами, - заявила она.

К слову, недавно Тейлор вернулась из Италии и оказалась на карантине на две недели. По возвращении в Москву у порнозвезды проявились ярко выраженные симптомы острой респираторно-вирусной инфекции, а потому она оказалась на карантине.

Напомним, ранее порнозвезда Любовь Бушуева (Lola Taylor) рассказала, что готова на секс с тем, кто придумает вакцину от коронавируса.