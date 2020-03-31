Жить хорошо: король Таиланда взял на карантин гарем для секса

Король Таиланда Рама Х самоизолировался на карантин из-за коронавируса с размахом, полагающимся монаршей особе.
68-летний король Таиланда Рама Х (он же Маха Вачиралонгкорн) самоизолировался на карантине из-за китайского коронавируса с большим шиком и комфортом.
Окружение монарха полностью сняло для него дорогой SPA-отель Grand Hotel Sonnenbichl в Альпийских горах (Бавария, Федеративная Республика Германия). По данным журналистов, Раму Х окружает многочисленная свита. Кроме того, он может спокойно заниматься сексом с гаремом из двадцати женщин.
Неизвестно, взял ли с собой на самоизоляцию монарх официальную королеву Таиланда Сутиду. К слову, помимо нее у Рамы Х есть еще три супруги. Вместе с тем 119 человек из окружения монарха были отправлены обратно в Таиланд по подозрению в заражении COVID-19.
На данный момент в Таиланде, где вспышка эпидемии китайского коронавируса стартовала в январе 2020 года, общее число инфицированных составляет 1651 человек, а число умерших — десять
Напомним, ранее сообщалось о том, что известный актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер после развода с женой содержит целый гарем женщин, с которым регулярно занимается сексом.