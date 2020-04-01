Разврат в спальне: советы по съемкам хорошего домашнего порно

Советы по поводу того, как снимать домашнее порно / SnatchNews

Об этом не очень принято говорить публично, но вряд ли какой мужчина не задумывался о том, чтобы снять порно с женой или подругой.

Портал Возбуждение составил небольшой перечень советов по поводу того, как нужно снимать домашнее порно - без разницы, на видеокамеру или на современный смартфон.

Для того, чтобы вышло хорошее домашнее порно, нужно приложить усилия:

а) Сперва подготовить само помещение - спальню либо другую комнату. Секс на фоне разбросанных носков/колготок или немытой посуды точно испортят всю картинку;

б) Подобрать место для установки смартфона либо камеры. А потом проверить - действительно ли такой ракурс подойдет для съемок домашнего порно;

в) обеспечить нормальное освещение и правильно направить его. Общие очертания лиц и гениталий увидеть можно будет и при слабом свете, но лучше бы подсветить все как следует.

г) подобрать удобное время. Выбирать его нужно так, чтобы никто не помешал съемкам домашнего порно (внезапно вернувшиеся с работы родители, дети-школьники, соседи по комнате в общаге и т.д.).

Напомним, ранее эксперты рассказали, как снимать домашнее порно. До этого специалисты рассказали о плюсах-минусах о съемках отличного домашнего секс-видео.