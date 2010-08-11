Число пожаров в России возросло, но площадь возгорания уменьшилась

В России количество природных пожаров за сутки увеличилось до 612, но площадь возгорания уменьшилась почти в два раза. Об этом УНИАНу сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ. «В течение суток возникло 290 очагов, потушено 314 очагов, продолжают действовать 612 очагов на общей площади 92 702,81 га. Действует 56 крупных очагов пожаров на площади 58 765,42 га, в том числе 31 торфяной пожар», - говорится в сообщении. К тушению лесных пожаров привлекалось 165 тыс. 714 человек и 26 тыс. 542 единицы техники, из них 39 воздушных судов. Для оказания помощи в тушении природных пожаров от иностранных государств привлечено 551 человек и 100 единиц техники, в том числе 13 воздушных судов (6 самолетов, 7 вертолетов). Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 9-го и 10 августа на территории РФ действовало 557 пожаров на общей площади 174 тыс. гектаров.