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Мозоли в карантине: популярный порносайт запустит свое секс-шоу

4 апреля 2020, 03:15

Порносайт Adult Time решился помочь своим зрителям, находящимся на карантине, и запустит собственное, предельное откровенное, секс-шоу.

Секс, порно, шоу
Порносайт Adult Time запустит свое секс-шоу / Twitter

Известный порносайт Adult Time намеревается запустить собственное вечернее порно-ток-шоу. 

Такое сообщение опубликовал портал The Daily Beast. По словам автором идеи, порно-шоу должно будет развлекать подписчиков, которые находятся дома на карантине из-за коронавируса. Шоу получит название Super Horny Fun Time и будет выходить каждый день.

В течение часа гости (порноактеры и актрисы, которые снимаются для Adult Time) будут отвечать на вопросы зрителей, а также мастурбировать прямо в студии. 

Напомним, ранее один из крупнейших в мире порносайтов Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех желающих до 23 апреля - из-за пандемии коронавируса.  

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