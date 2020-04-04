Мозоли в карантине: популярный порносайт запустит свое секс-шоу

Порносайт Adult Time запустит свое секс-шоу / Twitter

Известный порносайт Adult Time намеревается запустить собственное вечернее порно-ток-шоу.

Такое сообщение опубликовал портал The Daily Beast. По словам автором идеи, порно-шоу должно будет развлекать подписчиков, которые находятся дома на карантине из-за коронавируса. Шоу получит название Super Horny Fun Time и будет выходить каждый день.

В течение часа гости (порноактеры и актрисы, которые снимаются для Adult Time) будут отвечать на вопросы зрителей, а также мастурбировать прямо в студии.

Напомним, ранее один из крупнейших в мире порносайтов Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех желающих до 23 апреля - из-за пандемии коронавируса.