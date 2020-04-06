Откуда взялся коронавирус: известный боксер выдвинул неожиданную версию

Амир Хан высказался о причинах пандемии COVID-19/ Фото Instagram

Ученые по всему миру активно изучают новый коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий опасное заболевание COVID-19, которым заразились уже более 1,2 миллиона человек по всему миру. В частности, исследователей интересует, откуда взялся смертоносный китайский вирус. Им "на подмогу" пришел бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан, который выдвинул свою версию причины пандемии.

По его мнению, возникновение коронавируса никак не связано с необычными кулинарными предпочтениями китайцев. Боксер уверен, что коронавирус создан людьми, а пандемия и последующий карантин возникли из-за необходимости протестировать вышки мобильной связи 5G.

"Я не думаю, что это (коронавирус, - ред.) приходит из Китая. Это ложь. Люди говорят, что китайцы ели летучих мышей и змей и яды, все вперемешку. Что это за хрень? Вы верите в это? Я – нет. Вы думаете, что нет ничего общего с 5G вышками, которые строятся? Есть, это все сделано людьми. Вышки строят не без причин – они тестируют 5G. Это может быть контроль популяции – избавление от многих из нас, особенно когда они сказали, что под наибольшей угрозой пожилые люди", - цитирует британца Boxing Scene.

Амир Хан уверен, что каждый раз, когда появляется связь нового поколения, возникает какая-то эпидемия.

"Вернемся в 2002, когда 3G был представлен миру, была вспышка вируса. Потом в 2009, когда появился 4G, была вспышка свиного гриппа. 2020, ребята – 5G, прорыв коронавируса. Все скажут, что Амир Хан потерял голову. Они попробуют изолировать меня, говоря, что этот парень принял слишком много ударов в голову", – добавил боксер.

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Как сообщал Главред, ранее ученые опровергли версию о том, что коронавирус COVID-19 был создан искусственно, а завезли его на территорию Китая американские военные. Эксперты утверждают, что COVID-19 имеет естественное происхождение, в нем не обнаружены признаки вмешательства человека.