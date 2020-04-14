В России во время онлайн урока школьникам показали порно

Жительница Саратова предоставила скрины с "урока" / nversia.ru

В российском Саратове произошел вопиющий инцидент на онлайн уроке 13 апреля – ученикам девятого класса показали порно. О случившемся рассказала мать одного из учащихся.

По словам женщины, неизвестный шутник срывал трансляцией порно онлайн-уроки по русскому языку, литературе и математике, пишет Версия-Саратов.

В доказательство своих слов жительница Саратова предоставила скрины с "урока". Судя по всему, вероятным нарушителем учебного процесса мог быть один из учеников класса, который во время занятий запускал демонстрацию с экрана своего телефона, на котором воспроизводился порно контент.

Данным инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. В школе № 95 проводится служебное расследование. В учебном заведении пытаются выяснить, включил ли видео непристойного содержания кто-то из учеников или всему виной компьютерный вирус.

Напомним, ранее во Львове в торговом центре Вернисаж Lviv Mall в вечернее время на рекламном мониторе прямо над входными дверьми включили порно.