В Чернигове задержали белоруса, подозреваемого в двойном убийстве

Черниговская милиция задержала гражданина Беларуси, подозреваемого в совершении убийств двух партнеров по бизнесу. Как сообщили УНИАНу в отделе общественных связей УМВД в Черниговской области, в конце июля к сотрудникам областного управления уголовного розыска обратились коллеги из Витебской области Беларуси и сообщили, что в Украине находится злоумышленник, который скрывается от органов следствия Беларуси. По их информации, друзья и родственники подозреваемого собираются ехать в Чернигов, чтобы вместе отметить 30-летие этого человека. Украинские милиционеры получили необходимую информацию, а в Чернигов заранее прибыли белорусские милиционеры. Пограничники были проинформированы об автомобиле, которым ехали гости, поэтому беспрепятственно пропустили их через границу. В арендованной квартире в Чернигове во время празднования дня рождения злоумышленник был задержан. По его словам, сразу после объявления его в межгосударственный розыск он выехал в Москву, позже перебрался в Киев. В Чернигове он появлялся по делам. Решается вопрос о его экстрадиции в Беларусь.