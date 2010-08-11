Дальневосточные пенсионеры высадятся в Крыму - Rzeczpospolita

Лужков хочет переселить в Севастополь пенсионеров с Дальнего Востока. Об этом говорится в статье «Десант пенсионеров из России», которая вышла в польской Rzeczpospolita. Крым издавна был любимым местом для пожилых представителей советской номенклатуры, в частности, генералов КГБ на пенсии. «Следует изменить «рисунок» Севастополя. Город ассоциируется с войсками и размещением флота... А нужно привлекать инвесторов», - говорит советник севастопольского мэра. Крымские политологи крайне озадачены решением. Ведь раньше планировалось переселять на полуостров молодые семьи из неблагополучных регионов Украины. «Власть Севастополя должна была бы в первую очередь согласовать с Россией, кто будет строить больницы и поликлиники для новых жителей, равно как и детсады для внуков, которые приедут вместе с дедушками-бабушками с Дальнего Востока», - излагает мнение экспертов автор статьи Татьяна Серветник. Полный перевод этого и других материалов читайте в течение дня на InoZMI.