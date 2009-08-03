Непопулярная трансплантология

Наше с вами отношение к трансплантологии двоякое. С одной стороны, благодаря информации о продажах людей на органы у украинцев сложилось мнение, что это полукриминальная область медицины. С другой – те, кто непосредственно столкнулся с этим методом лечения, понимает, что он – чуть ли не единственная надежда на спасение, обреченного на смерть человека. Плохая репутация Посудите сами, как должен реагировать каждый из нас, узнав, что СБУ задержало людей, которые занимались торговлей детьми? В середине июня десятилетнего Сашу из Донецкой области готовили на продажу. Само по себе сочетание этих слов – абсурдно. Тем ни менее, беспризорнику преступники пообещали подыскать спортивную школу, для чего необходимо было пройти полное медицинское обследование. На самом деле «предприниматели» хотели выяснить, нет ли у мальчика хронических болезней, в частности, сердца. После оптимистических медицинских заключений преступники стали подыскивать покупателя, который смог бы заплатить 60 тысяч евро. Сотрудники СБУ раскрыли замысел: злоумышленники, получив деньги за «живой товар», прямиком отправились за решетку. А чего стоит последний скандал с «черным трансплантологом» Михаилом Зисом? Напомним, он был задержан в Донецке 12 октября 2007 года. В начале следствия его обвиняли по части 2 статьи 149 УК Украины – торговля людьми либо иная незаконная сделка по передаче человека. 4 августа прокуратура Донецкой области смягчила обвинение, обвинив хирурга в преступлении, предусмотренном «ст. 27 частью 3 (организация преступления), ст. 14 частью 1 (приготовление к преступлению), ст. 143 частью 5 (изъятие у человека путем принуждения либо обмана его органов или тканей с целью их трансплантации, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Позднее, в августе 2008 года, израильский хирург был оправдан «за отсутствием в его действиях состава преступления», однако уже в марте 2009 года коллегия судей Апелляционного суда Донецкой области отправила дело на дополнительное рассмотрение. Его вновь обвинили в торговле людьми или незаконной сделки по передаче человека. После чего, в конце июля 2009 года, все свелось к нарушению установленного законом порядка трансплантации органов и тканей человека. Наказание – штраф 850 гривень. В частной беседе трансплантологии утверждают, что в Украине проводить нелегальные операции невозможно. Во-первых, поиск подходящего донора очень сложен, а во-вторых, в Украине мало специалистов в этой области, поэтому за их действиями проследить довольно просто. В-третьих, прооперированные должны до конца жизни принимать лекарства – иммуносупрессивные препараты, которые не продаются ни в аптеках, ни на черном рынке, а заказываются лишь через МОЗ. «Не раз ко мне в министерство приходили пары и говорили, что друг семьи, у которого почка подходит для их ребенка, не может эту почку отдать – закон запрещает, – продолжает Кухарчук. – И я считаю, что такой подход правильный. Потому что если ограничение снимут, начнется криминал. Но наши люди все равно решают эту проблему, каждый по-разному, но всегда в обход закона. Заключаются, например, фиктивные браки». Стоит так же сказать, что в Украине неродственная пересадка от живого донора запрещена, за исключением пересадки костного мозга. Этот орган регенерирует, то есть восстанавливается, и поэтому за сдачу подобного материала даже предусмотрено вознаграждение. Что же касается трупного донорства, то такое возможно только при условии согласия родственников. Острая необходимость Но ведь существует и обратная сторона медали. Тысячи людей в Украине благодарны врачам за спасенные жизни. Именно такие пациенты в первую очередь понимают, как важно развивать этот современный метод лечения. Сегодня в Украине живет 840 человек с трансплантированными органами. Все они объединены в общественную организацию «Вита». Среди них есть женщины, которые с малых лет были привязаны к диализному аппарату. То есть три раза в неделю человека подключали к аппарату, который очищал кровь больного в течение двух-трех часов. Фактически такие люди вели несвободную жизнь. «Во всем мире делается десятки тысяч различных операций по трансплантации, – говорит Рубен Зограбян, заведующий отделом трансплантации почки Национального института хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова. – В нашей стране делают пересадку почек, печени, существуют единичные случаи пересадки сердца. При этом в Украине есть тысячи пациентов, нуждающихся в подобных операциях. Например, возможности оказания помощи больным с хронической почечной недостаточностью ограничены, качество жизни этих пациентов – оставляет желать лучшего. Тем временем доказано, что трансплантация почки имеет преимущество по сравнению с гемодиализом в плане качества жизни, ее продолжительности. Доказано, что такая трансплантация обходится государству дешевле. Учитывая, что в финансах мы ограничены, рационально было бы развивать более экономичные методы лечения. Если говорить о пересадке других органов, то пересадка сердца не имеет вообще никакой альтернативы. А этот метод может продлить жизнь человека с серьезной сердечной патологией на 10-20 лет. Зачастую в такой операции нуждаются очень молодые пациенты, которые перенесли вирусную инфекцию и становятся кандидатами на трансплантацию. Но ожидать ее он может не долго – нескольких месяцев. То же самое можно сказать о пациентах с сахарным диабетом, заболеванием, которые поражают большинство внутренних органов. Среди них очень много молодых, которые болеют с детства. У них поражаются почки. Это тяжелые больные, которые плохо переносят гемодиализ. Помочь им может комбинированная трансплантация: почки и поджелудочной железы. У нас в стране этот метод лечения тоже можно развивать, но только в том случаи, если отношение к трансплантологии поменяется, будет налажено донорство, в частности трупное, ведь поджелудочную железу можно получить только таким способом. Тогда же мы сможем проводить операции по пересадке легких, чего до этого никогда не делали». «Мое первое впечатление об украинской трансплантологии было очень печальное, – говорит польский врач-трансплантолог Кшиштофф Седлецкий. – Я все сравнивал с Польшей, которая является далеко не лидером в области трансплантологии в мире. Тем не менее, в Польше проводят около тысячи трансплантаций в год, а в Украине – значительно меньше. И причина тому не только финансирование, на первом месте – настроения общества, негативный подход к этой методике. К сожалению, подобная проблема существует во всех страх Европы. Трансплантация в сознании людей, какое-то непонятное, полулегальное явление. На самом деле, ничего такого в этом современном методе лечения нет, в каждой стране есть свои законы в этой области. В Польше закон подразумевает, что каждый гражданин страны согласен отдать свои органы после смерти. При этом каждый поляк может отказаться от этого, заполнив простую анкету. Существует специальный реестр, где можно проверить, отказывался ли человек давать свои органы для трансплантации». Да, одно дело, когда речь идет о трансплантации почки от живого донора, то есть часто родственника, который больному отдает, в прямом смысле слова, часть себя и при этом продолжает жить дальше, другое – когда разговоры о донорстве сердца наталкивают на мысль, что все мы смертны и не знаем, когда час настанет. О последнем как раз думать и не хочется. Счет на секунды Для того чтобы пересадить органы не достаточно иметь одного донора. Подбор пары очень сложный. Совпадения случаются в одном случаи на 50 тысяч. При этом никто не может гарантировать, что пересаженный орган не будет отторгаться. Чтобы обеспечить совпадения Министерство здравоохранения разработало программу входа в европейскую сеть трансплан-координации, ведь каждая страна имеет свои «банки» костного мозга и потенциальных доноров. Благодаря этой базе можно находить пару донор-реципиент в другой стране, если в нашей стране это невозможно. Медики говорят, что эта система абсолютно защищена, все информация закрыта, а значит – исключается малейший элемент криминального пути получения органов. В Министерстве здравоохранения надеются, что создание, в частности, отечественного реестра доноров костного мозга начнется уже с 1 сентября этого года. По словам Рубена Зограбяна, в месяц в Украине может быть до 2 тысяч потенциальных доноров. Потребность – полторы-две тысячи. «В принципе при стопроцентном согласии родственников мы могли бы получить донорский материал, – говорит специалист. – Но, к сожалению, сейчас из десяти случаев мы имеем девять отказов. Надо понимать, что в процессе переговоров с родственниками важен талант трансплан-координаторов, специально подготовленных психологов, времени у которых на беседу очень мало». Сложно представить, при каких условиях психологи могут вести такую беседу. «Первое лицо, которое принимает тяжело больных – заведующий отделением реанимации, – рассказывает директор государственного координационного центра трансплантации органов, тканей и клеток. – Именно он устанавливает, произошла ли смерть головного мозга. Для этого существует утвержденный Минздравом порядок. Он соответствует мировым стандартам. Если диагноз установлен, тогда информируется трансплан-координатор, что в отделении имеется диагностированная смерть головного мозга. Затем проводится беседа с родственниками, вследствие которой можно получить или нет информирование согласие на забор органов. Если таковое есть, выезжает бригада по забору. Изымается орган при бьющемся сердце. И об этом надо говорить! Никто у трупа, у которого остановилось сердце, и прошло хоть пять минут, ничего взять не может. В это время подыскивается реципиент. После чего в течение восьми часов должна состоятся операция». Зарубежные эксперты говорят, что в разговоре с родственниками, например, американские психологи говорят, что часть вашего родного человека будет продолжать жить в теле другого. И это действует. К слову у нас в законах не определен порядок получения согласия. Согласно официальным документам, надо получить согласие родственников, которые проживали с человеком до смерти. Но каждый эту норму понимает по-своему: кто-то говорит, что главное – прописка, кто-то – место фактического проживания. Другой вопрос – это именно из родственников должен давать согласие? У нас нет определения, кто имеет первое право голоса. И на этой почве возникают конфликтные ситуации. В США, к примеру, есть некая иерархия. У медиков был случай, когда они получили согласие жены, провели операции по трансплантации, а когда остальные родственники узнали о таком решении женщины, начали ее укорять, а дело дошло до прокуратуры, куда стали вызывать медиков. Цена вопроса Сегодня себестоимость операций по трансплантации в Украине разная. Очень многое зависит от стоимости медикаментов в послеоперационный период. Трансплантация почки колеблется в пределах 16-80 тысяч гривень. Примерно столько же стоит трансплантация сердца. Трансплантация печени стоит 50-120 тысяч гривень. «Это сумма состоит из стоимости необходимого оборудования, медикаментов, количества врачей, задействованных в операции, – говорит Александр Кухарчук. – Некогда в институте Шалимова была проведена родственная пересадка печени. Работали 56 человек. Второй момент – надо говорить, сколько это стоит за рубежом? Операция по пересадке печени обходится в 120-130 евро. Трансплантация костного мозга в Украине стоит 50 тысяч гривень, а за рубежом – 150-200 тысяч евро». Отечественные врачи-трансплантологи призывают думать в первую очередь о тысячах спасенных жизней. Для этого, без сомнения, надо изменить некоторые нормы закона, создать ту самую централизованную государственную базу по забору органов. Но ни в коем случае не должна меняться статья, которая предусматривает презумпцию несогласия. Вот к этому украинцы точно еще не готовы.