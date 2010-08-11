В Одессе почтили память убитого 13 лет назад редактора «Вечерки» (ФОТО)

Сегодня в Одессе почтили память убитого 13 лет назад редактора «Вечерней Одессы» Бориса Деревянко, сообщает «Таймер». 11 августа 1997 года по дороге на работу, в двухстах метрах от издательства, в Бориса Деревянко выпустил четыре пули наемный убийца. Деревянко скончался на месте. Защитника униженных и оскорбленных, как называли Бориса Федоровича в городе, хоронила тогда вся Одесса. Подозреваемого в его убийстве нашли, судили и осудили. Все обращения редакции в высшие судебные и государственные инстанции, указывающие на пробелы в следствии и суде, не принимались во внимание. А вот имена заказчиков преступления скрываются до сих пор. Фото с сайта timer.od.ua