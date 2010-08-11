На четверг синоптики обещают Украине жару и кратковременные дожди

12 августа в Киеве переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +35...+37 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +28...+33 градуса. В Карпатах местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +10...+15 градусов, днем +21...+26 градусов. В Моршине местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +13...+15 градусов, днем +26...+28 градусов. В Трускавце местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +14...+16 градусов, днем +27...+29 градусов. В Сваляве местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +15...+17 градусов, днем +29...+31 градус. На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, днем +34...+39 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, днем +34...+39 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, днем +37...+42 градуса. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, днем +36...+41 градус. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +19...+24 градуса, днем +34...+39 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +23...+25 градусов, днем +36...+38 градусов. 11 августа температура воды в Черном и Азовском морях +27...+30 градусов, в Днепре возле Киева +27 градусов.