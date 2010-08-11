В пятницу Москву вновь может окутать дымовая завеса

Только москвичи вздохнули полной грудью - державшийся четыре дня смог, наконец, рассеялся - как синоптики прогнозируют его скорое возвращение. Как сообщил сегодня ИТАР-ТАСС директор Гидрометцентра Роман Вильфанд, возможно, Москву вновь затянет дымом от лесоторфяных пожаров в Подмосковье уже в пятницу. «Пока есть еще источники смога, они продолжают функционировать в Подмосковье, также температурный режим способствует горению лесов», - сказал он. «Качество воздуха зависит от наличия ветра, - уточнил Вильфанд. - Вот вчера подул ветер, который способствовал рассеиванию смога над Москвой. Сегодня-завтра задымления в столице мы не ожидаем, а вот послезавтра, когда пока не прогнозируется усиление ветра, есть вероятность того, что смог может вернуться, хотя и в менее интенсивной форме».