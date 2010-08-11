КРУ начала проверку оппозиционной «Черноморской ТРК»

Контрольно-ревизионное управление в Крыму 11 августа по решению суда начало проверку «Черноморской ТРК», на имущество которой за два дня до этого налоговая милиция наложила арест. Об этом Телекритике сообщила президент телерадиокомпании Татьяна Красикова. «Только что к нам пришла проверка КРУ. Вооруженные люди заняли офис народного депутата Сенченко, никого туда не пускают. Всех людей выгнали c рабочих мест. Съемочные группы тоже не пускают», - сказала она. Между тем, как сообщала пресс-служба крымской «Батьківщини», работу офиса партии, где также расположены приемные народных депутатов Андрея Сенченко и Сергея Велижанского, заблокировали вооруженные работники СБУ в масках. Красикова уточнила, что кроме «Черноморской ТРК» проверяют еще и компанию «Гуматекс» - обе связаны с народным депутатом от БЮТ Андреем Сенченко. «В свое время народный депутат Грач написал обращение к Президенту и к главному милиционеру Могилеву, чтобы те проверили, на каких основаниях мы за определенную цену что-то делали для фондов. С апреля уже четыре месяца длится эта проверка. Мы доказываем, что мы выполнили все свои обязательства, они считают, что это не так. Начальник нашей крымской милиции обратился в суд, и суд решил провести у нас проверку КРУ. Хотя КРУ к частным компаниям не имеет отношения, но по решению суда это может быть», - рассказала Красикова. По ее словам, проверка КРУ продлится до 20 августа. Президент «Черноморской ТРК» называет начало проверки КРУ реакцией власти на пресс-конференцию ЧТРК и Андрея Сенченко, состоявшуюся 10 августа в Симферополе: «Вчера мы говорили о том, что усиливается давление на «Черноморскую ТРК», как это бывает обычно перед выборами. Народный депутат называл фамилии начальника налоговой милиции, начальника СБУ. Он очень резко выступил - и вот сегодня ответная реакция».