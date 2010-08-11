Пожары в «чернобыльских» лесах могут разнести радиацию на сотни километров

Экологи обеспокоены возможными последствиями лесных пожаров в зонах, загрязненных радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает радио «Свобода». В среду «Рослесозащита» подтвердила, что были зарегистрированы пожары на ряде таких территорий, в частности, в Брянской области. По мнению известного российского эколога Алексея Яблокова, в зависимости от погодных условий разнос радионуклидов может достигать нескольких сот километров. В Управлении лесами Брянской области опасения экологов разделяют и заявляют, что ситуация сложная, но контролируемая. Ранее власти опровергали информацию о пожарах в загрязненных радиацией лесах.