«Умельцы» Донетчины наладили ударное производство паленой водки

В Красном Лимане Донецкой области на базе остановленного ликероводочного завода злоумышленники незаконно выпускали 6 тысяч бутылок водки в час. Об этом УНИАНу сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации. На нелегальном предприятии с использованием «теневого» спирта и фальшивых акцизных марок изготавливалась водка-фальсификат. Продукция сбывалась через розничные сети в местах массового отдыха граждан, в частности – на Азовском побережье и в Славянском районе Донецкой области. Злоумышленники наладили производственную линию мощностью 6 тысяч бутылок в час, на которой работали 30 человек. В ходе обыска на предприятии были изъяты 3 тысячи литров спирта на сумму 90 тыс. грн, 5 тысяч литров купажа алкогольных напитков на сумму 200 тыс. грн, фальсифицированная водка с наклеенными акцизными марками – 14,7 тысяч бутылок на сумму 400 тыс. грн, а также 161 тысяча поддельных акцизных марок и 2 млн. этикеток. Оперативники также изъяли 22 тысячи пустых бутылок, 57 водочных поддонов и оборудование, на котором производился фальсификат.