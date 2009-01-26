Как таможенники с контрабандой «борются»

14 января на румынской стороне украинско-румынской границы задержали три автомобиля, забитые контрабандными украинскими сигаретами. Причем задержали контрабанду не румынские пограничники, а сотрудники румынской налоговой уже на территории Румынии.



Для Европейского Союза - это вопиющий факт, ведь ясно, что румынские таможенники сознательно пропустили контрабанду, а значит они - часть контрабандной схемы, в которую входят украинские таможенники и украинские правоохранители. В Румынии разгорелся крупный скандал и идет большая антикоррупционная зачистка, ведь в Европейском Союзе подобные дела так просто не проходят.



На первый взгляд, с украинской стороны границы, на таможенном посту «Дьяково» Закарпатской области все пока спокойно и никто никого освобождать, и тем более проводить зачистки, не собирается. Такое впечатление, что контрабанда в Румынию пошла с Марса, а не из Украины.



Однако расследование ситуации именно на украинской стороне границы дало ответ на все вопросы существования коридора контрабанды на украинско-румынской границе в Закарпатской области.



Завязка истории



В ноябре 2008 года на Закарпатье произошел случай, который можно назвать характерным для украинской таможни, – под прикрытием борьбы с коррупцией на таможне представители подразделения внутренней безопасности пытаются подставить «неугодных» таможенников и руководителей таможенных постов, которые не соглашаются на предложенные им коррупционные схемы.



15 ноября 2008 года на таможенный пост «Дьяково» Виноградовской таможни на Закарпатье въехал автомобиль с двумя сотрудниками подразделения внутренней безопасности Виноградовской таможни господами Чундаком и Корпошем. Под предлогом контрольной проверки работы таможенника Молнара они произвели его обыск, а затем просто его избили, как оказалось, доведя до сердечного приступа и сотрясения мозга. Во время «обыска» у Молнара не нашли никаких компрометирующих и запрещенных вещей, кроме мобильного телефона.



Понятно, что пострадавший таможенник стал искать защиты у правоохранительных органов – обратился с заявлениями в органы прокуратуры и суда, а к руководству таможни - с просьбой провести служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента. Казалось бы, проблем у пострадавшего таможенника быть не могло, ведь судмедэкспертиза четко зафиксировала нанесение телесных повреждений, свидетелями противоправных действий сотрудников подразделения внутренней безопасности стали несколько коллег пострадавшего.



Более того, назначенное руководителем Гостаможслужбы Валерием Хорошковским служебное расследование дало четкий ответ о вине сотрудников внутренней безопасности. Однако дело пошло совсем в другое русло, и направили его туда коррупционные интересы должностных лиц таможни и коррупционные схемы контрабанды на Закарпатье.



История одной коррупционной схемы



На территории Закарпатья действуют три таможни – Ужгородская, Чопская и Виноградовская. На каждой таможне есть по несколько таможенных переходов. На Виноградовской таможне есть три перехода: два на границе с Венгрией, и один – «Дьяково», с Румынией. Это уникальное явление, когда на одной таможне есть переходы с двумя странами.



После прихода Валерия Хорошковского на пост главы Государственной таможенной службы на все участки работы в ведомстве он привел собственную команду. Своего человека он привел и на должность руководителя департамента внутренней безопасности. Личная безопасность - это подразделение, контролирующее работу таможенников, которое является главным борцом с коррупцией на таможне. Человек, назначенный руководителем департамента внутренней безопасности, ранее работал в налоговой милиции. Конечно, что за время своей работы на должности он сумел заменить практически всех руководителей подразделений внутренней безопасности на всех таможнях за счет людей, ранее работавших в подразделениях налоговой милиции.



Так же случилось и на Виноградовской таможне. Там на работу руководителем отделения внутренней безопасности взяли бывшего сотрудника налоговой милиции, будучи еще молодым за «высокие достижения в труде» был досрочно отправлен на пенсию. Понятно, что этот человек подобрал себе в подчиненные бывших коллег по работе. Под видом «борьбы с контрабандой» эти люди устраивали на таможенном посту «Дьяково» «неожиданные проверки». В основе проверок лежало соблюдение приказа Валерия Хорошковского, согласно которому на рабочем месте таможеннику запрещается иметь при себе мобильный телефон и сумму денег свыше 200 гривен.



Правовая оценка этого приказа заслуживает отдельной истории. На самом деле он незаконный, ведь это ограничение конституционных прав граждан. С другой стороны, любой нормативно-правовой акт, которым в данном случае является приказ главы Государственной таможенной службы Украины, должен быть зарегистрирован в Министерстве юстиции. Приказ об ограничении на наличие мобильного телефона и свыше 200 гривен у сотрудника на таможенном посту в Минюсте до сих пор не зарегистрирован.



Вследствие выполнения этого приказа из таможенных органов были уволены очень многие люди, в том числе два таможенника с таможенного поста «Дьяково». Эти увольнения стали результатом двух проверок в течение лета и осени 2008 года. На рабочих местах упомянутых сотрудников обнаружили больше 200 гривен, за что их и уволили из таможенных органов.



Борьба с коррупцией – дело хорошее, однако в этой ситуации проблема не в том, что людей увольняют из-за нарушения приказа Хорошковского, наводя порядок на таможенном посту. Вся соль в том, что немногим раннее Виноградовской таможней руководил человек, который был тесно связан с правоохранительными органами Закарпатья и Киева и мог быть причастным к контрабанде сигарет на территорию Румынии. По данным источников «Главреда», происходило все это под прикрытием органов прокуратуры и СБУ. Помешал схеме новый начальник таможенного поста «Дьяково» Леонид Рябец. Поток контрабанды начал перекрываться, а Рябец стал поперек горла многим людям.



План, как убрать руководителя таможенного поста, избрали простой – путем проведения проверок и выявления нарушения приказа Хорошковского. Двоих людей с таможенного перехода выгнали, но транзит контрабанды так и не начался.



В начале осени 2008 года руководителя департамента внутренней безопасности Гостаможслужбы уволили. Против него дал свидетельские показания в коррупции высокопоставленный чиновник Одесской таможни прямо на заседании Коллегии Государственной таможенной службы. Он заявил, что пока начальник департамента внутренней безопасности рассказывает о борьбе с коррупцией, его подчиненных заставляли возить в Киев в департамент внутренней безопасности взятки из каждого контейнера.



И хоть руководителя департамента внутренней безопасности после этого уволили, он все равно продолжает руководить процессом через своих подчиненных, ведь нового руководителя этого подразделения до сих пор не назначили.



Поэтому не удивительно, что сотрудники внутренней безопасности Виноградовской таможни предприняли третью попытку «подкопать» на руководителя таможенного перехода «Дьяково». Начальник подразделения внутренней безопасности Виноградовской таможни господин Чундак и сотрудник подразделения господин Корпош приехали на таможенный пост «Дьяково» и избили таможенника Молнара, пытаясь найти запрещенные вещи.



Обнаружили они у него только мобильный телефон. Однако Молнар во время служебного расследования объяснил, что он ему был необходим для крайней нужды – связи с семьей, ведь у него ребенок – инвалид 1 группы, с которым необходимо часто выходить на связь. Проверить, что Молнар звонил только по семейным делам, было очень легко, получив распечатку входящих и исходящих звонков.



Как рассказывают очевидцы, сотрудники подразделения внутренней безопасности перед визитом на таможенный пост посещали близ лежащий ресторан. Доказательств, что они действительно были пьяными, не нашли, тем не менее они бесцеремонно надавали хороших пинков Молнару, что засвидетельствовала потом медицинская экспертиза, и вызывающе себя вели в зоне таможенного контроля на глазах многих сотрудников таможни и граждан, пересекавших государственную границу.



Как свидетельствуют материалы дела, Чундак и Корпош к тому же не имели права на контрольную проверку. Говорят, что соответствующее разрешение было подписано начальником Виноградовской таможни задним числом, что наводит на мысль, что и новый начальник Виноградовской таможни мог иметь свою заинтересованность «в процессе». Интересно, что «проверяющих» привез на территорию таможни гражданин Украины Сидей, который был за рулем автомобиля с румынскими номерами. Как известно, украинское законодательство запрещает украинским гражданам управлять транспортными средствами с номерными знаками других государств, но это уже мелочи, хотя таковых по данному делу - масса.



Дальше вместо того чтобы наказать людей в погонах, которые нарушили закон, началась круговая порука их прикрытия. Прокуратура не возбудила уголовное дело, «не найдя» для этого оснований.



«Испорченный телефон» Хорошковского



По приказу главы Государственной таможенной службы Украины в связи с избиением сотрудниками таможенного поста «Дьяково» Молнара сотрудники подразделения внутренней безопасности провели служебное расследование. Комиссия, проводившая служебное расследование, состояла из представителей таможенных органов из разных регионов Украины.



Расследование показало, что представители отделения внутренней безопасности таможни грубо нарушили Конституцию, ряд законов и служебных правил. Вердикт комиссии – Чундака и Корпаша уволить из таможенных органов. Молнара комиссия признала виновным в хранении мобильного телефона на таможенном посту, поэтому ему рекомендовали просто вынести замечание. Сначала «проверяющие» пытались «пришить» Молнару еще и хранение на таможенном посту 2 тысяч гривен, но комиссия этот факт не подтвердила.



В свою очередь, господин Коломацкий, который в настоящий момент фактически исполняет обязанности руководителя департамента внутренней безопасности Государственной таможенной службы и является ставленником уволенного бывшего руководителя, исказил факты, изложенные в акте служебного расследования.



2 декабря 2008 года комиссия уже закончила работу и все ее члены подписали соответствующий акт без каких-либо замечаний. 12-го господин Коломацкий подал Хорошковскому докладную записку о служебном расследовании с предложением о наложении взысканий участникам инцидента. Однако докладную он написал так, что ее суть совершенно отличается от акта служебного расследования. Адвокаты Молнара по этому поводу даже обращались потом к Хорошковскому, дабы обратить внимание на эти разногласия.



Как у нас зачастую бывает, главное не то, что произошло, а то, как информацию донесут до начальства. Дело Коломацкого сделало свое – по результатам его докладной Валерий Хорошковский в тот же день, 12 декабря, согласился с предложениями Коломацкого, и позже подписал приказ о неадекватных взысканиях в отношении участников инцидента – «проверяющим», избившим человека на таможенном посту, вынесли простое замечание. На таможенника же повесили «неполное служебное соответствие». В конце концов больше пострадал избитый. Сотрудники внутренней безопасности, которые нарушили закон, до сих пор спокойно работают на своих должностях.



Логично, что они должны были бы обжаловать результаты акта расследования служебной комиссии, однако они пошли другим путем, и через руководителя департамента внутренней безопасности просто подсунули Хорошковскому «липовые» извращенные результаты служебного расследования.



И что дальше?



Адвокат пострадавшего Молнара 15 января 2009 года обратился к Хорошковскому с просьбой отстранить от выполнения обязанностей Чундака и Корпаша в связи с тем, что против них возбуждено уголовное дело Виноградовским районным судом. Но что положат на стол руководителя Гостаможслужбы в этот раз – неизвестно.



Руководство таможни сейчас старается оказывать сопротивление объективному расследованию дела. Адвокаты Молнара пытались в официальном порядке получить акт служебного расследования инцидента, однако им отказали, ссылаясь на то, что это тайна. Поэтому за копией настоящего акта с соответствующей жалобой 30 декабря 2008 года пришлось обращаться к самому Валерию Хорошковскому.



Конечно, этот акт потерпевшая сторона все же имела возможность получить по своим каналам, и уже 17 декабря 2008 года Валерию Хорошковскому было отправлено обращение об искажении господином Коломацким фактов, изложенных в Акте служебного расследования относительно инцидента на таможенном посту «Дьяково». Но реакции на это обращение до сих пор нет...



Люди, знакомые с государственной службой, рассказывают, что руководители высокого ранга зачастую сами читают только короткие резюме того или иного документа. И если бы Хорошковский сам прочитал Акт служебного расследования, то решение относительно господ Чундака и Корпоша было бы абсолютно иным.



На фоне всех этих событий контрабандные схемы на Закарпатье возобновляются. 12 января руководитель таможенного перехода «Дьяково» ушел на больничный по гриппу.



Источники «Главреда» сообщили, что не прошло и двух дней, как схема возобновилась, и на румынской стороне границы на выезде из таможни задержали три автомобиля, запакованных контрабандными сигаретами, по 10 ящиков в каждом. Можем предположить, что это не могло произойти без участия руководителя Виноградовской таможни и без его указаний ответственным представителям таможенного поста «Дьяково». Как видим, случай на румынской таможне стал только следствием перипетий в Государственной таможенной службе.



Задержали контрабандные сигареты не румынские таможенники, а румынские налоговики уже на территории Румынии на выезде из пункта пропуска. Румынские таможенники работают в одной схеме с украинскими коллегами и получают свою долю. Румыны уже начали громкое антикоррупционное расследование, ведь есть показания, что 14 января через «Дьяково» одна за другой проехали 10 машин с контрабандными сигаретами. А в смене таможенников, дежурившей во время прохода машин, работали именно люди, которых недавно назначил начальник Виноградовской таможни. Кстати, насколько нам известно, об этих фактах до сих пор в установленном порядке начальник таможни не доложил руководству Гостаможслужбы.



Почему контрабанду так сильно хотят провозить через таможенный пост «Дьяково»? Да очень просто: знающие люди рассказывают, что другие переходы Виноградовской таможни через венгерскую границу не годятся. Венгерские пограничники богаче, чем румынские, и не так падки на коррупционные схемы доставки контрабанды в ЕС. А вот с румынами наши «стражи порядка» договариваться умеют без проблем



По данным источников «Главреда», проезд одной машины с 10 ящиками контрабандных сигарет приносит дельцам этого бизнеса чистой прибыли около тысячи долларов. В такой ситуации совершенно понятно, сколько теряет схема каждый день, когда она не работает. Люди лишаются сумасшедших прибылей, а посему ждать можно любых действий по возобновлению схемы.



Сейчас в инциденте на таможенном посту «Дьяково» с избиением сотрудника таможни разбирается Виноградовский суд, который все же открыл уголовное дело на основании личного заявления Молнара о его избиении, засвидетельствованного судебно-медицинской экспертизой и соответствующим ее Актом.



То, что суд взял дело к рассмотрению, – уже несомненный успех. Но каким будет решение по делу, пока неизвестно. Первое заседание суда было назначено на 12 января 2009 года. Однако Чундак и Корпош на заседание не явились, и все перенесли на 22 января. Но и в этот день Чундак не появился на судебное заседание, поэтому по ходатайству адвоката пострадавшего суд принял решение о применении к нему принудительного привода в суд в случае, если он и дальше не будет являться на слушания.



Сторона пострадавшего уверена, что до тех пор, пока подсудимые «не убедятся», что решение суда будет в их пользу, приходить на заседание они не собираются и рассмотрение дела умышленно затягивают. Хотя более чем странным кажется то, что при одних и тех же основаниях и доказательной базе областная прокуратура и Виноградовский суд принимают совсем разные решения о нарушении или не возбуждении уголовного дела. Похоже на то, что прокуратура пытается прикрыть «бандитов в погонах», сама Государственная таможенная служба старается скрыть информацию о служебном расследовании и не принимает меры, чтобы привлечь к ответственности виновных.



Второй фронт борьбы – Закарпатский окружной административный суд, куда также подан иск против сотрудников отдела внутренней безопасности. Но и там заседание, запланированное на март-месяц, вряд ли принесет результаты.



* * *

Пока же люди, совершившие преступление прямо на территории таможенного поста, продолжают работать и дальше, «заставляя таможенников быть честными».На самом деле этот случай на таможне не единичный. Если изменить фамилии участников событий, то подобную ситуацию можно наблюдать на очень многих украинских таможнях. У нас как будто предпринимаются попытки навести порядок на границах, но многие руководители разных уровней, как в таможенных, так и в правоохранительных органах, в этом на самом деле не заинтересованы. Даже если руководитель таможенных органов Украины и заинтересован в борьбе с коррупцией, то некоторые приведенные им на ответственные должности люди этого совсем не хотят.