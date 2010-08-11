Генсек УЕФА: Львов может стать жемчужиной для футбольных фанатов

Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино увидел определенный прогресс в подготовке Львова к Евро-2012, информирует ZAXID.NET. «Я увидел определенный прогресс. Обычно остается еще много проблем, которые нужно решить. Стадион остается своего рода проблемой, но сейчас уже намного лучше выглядит то, что мы увидели на строительной площадке. Другой вопрос - это, конечно, аэропорт», - заявил во время брифинга во Львове генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино. «Есть определенные вопросы относительно операционной деятельности, которая включает транспорт, логистику передвижение во время Еврочемпионата, проживание и размещение. Мы приближаемся к операционной фазе. Во Львове более 30 тыс. номеров и кроватей для футбольных болельщиков и туристов, но вопрос остается в том, как переместить этих болельщиков или туристов в гостиницы или другие места проживания. А также мы говорим о вопросе языка, ведь через два года украинский не станет более распространенным, им не будут разговаривать больше туристов, которые сюда приедут, поэтому нужно сделать все возможное, чтобы те тысячи людей, которые приедут на время Чемпионата, смогли объясниться с местным населеним», - сказал он. Инфантино подчеркнул, что еще очень много работы. «У нас осталось еще 18 месяцев. Но через 18 месяцев Украина и Польша увидят лучшее футбольное событие. Поверьте, это событие изменит вашу страну. Когда мы говорим о логотипе - «Создадим историю вместе», мы все вместе: семья УЕФА, представители местной и региональной власти, - должны сделать все возможное, чтобы написать новую историю. Историю, которую не могли бы написать без футбольного Чемпионата. И, конечно, очень многое зависит от представителей СМИ. Это мой первый визит во Львов. Львов - очень красивый город, вы должны сделать все возможное, чтобы передать всю красоту этого города внешнему миру. Я уверен, что этот город может стать своего рода тайной или жемчужиной, которую откроют для себя футбольные фанаты, которые сюда приедут», - сказал генеральный секретарь УЕФА. Он повторил: «Впереди еще очень много работы, мы не можем расслабиться, пойти на пляж загорать или уйти в отпуск. Мы должны вместе приложить усилия, чтобы провести чрезвычайное футбольное событие. Я уверен в том, что и Украина и Польша смогут провести эту чрезвычайную футбольную вечеринку, если можно так сказать».