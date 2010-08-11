В Таджикистане ищут пропавших на Памире украинцев

Министерство чрезвычайных ситуаций Таджикистана направило вертолет для поисков 3 украинцев, пропавших в горах Памира. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Александр Дикусаров, информируют Українські Новини. «Спасательная группа МинЧС Таджикистана вылетела на вертолете на поиски пропавших туристов», - сказал он. Дикусаров отметил, что поисковая группа хорошо знакома с районом, в котором пропали украинцы, поэтому можно надеяться, что уже в ближайшее время туристы будут найдены. Он подчеркнул, что украинские дипломаты готовы оказать туристам необходимую помощь для их возвращения в страну.