Колесников: Аэропорт «Львов» не закроют

Президент Украины Виктор Янукович дал поручение, чтобы Львовский аэропорт не останавливал свою работу. Об этом сообщил во время брифинга во Львове вице-премьер-министр Украины Борис Колесников, информирует ZAXID.NET. «Нам придется на 300 метров продолжить полосу. Как вы знаете, худа без добра не бывает: если мы на 300 метров продолжим полосу, то это совсем другие дополнительные возможности для приема дальнемагистральных судов. Аэропорт закрывать не будут. Он будет работать в режиме с региональными самолетами», - подчеркнул Колесников. Вице-премьер-министр добавил: «Мы договорились с авиакомпаниями, в том числе и западными о том, что Львовский аэропорт рейсы из Варшавы и Стамбула будет принимать на региональных самолетах, но остановки не будет, иначе мы потеряем Львов как туристический поток», - заверил Колесников. Как сообщалось ранее, правительство планировало закрыть аэропорт «Львов» на период его реконструкции. Мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что закрытие аэропорта станет катастрофой для города. Как отмечали в мэрии, от закрытия аэропорта Львов за год может понести убытки на приблизительно 3 млрд грн.