Генсек УЕФА пообещал выучить украинский язык

Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино во время сегодняшнего визита во Львов пообещал к началу Евро-2012 выучить украинский язык. Об этом он заявил сегодня во время брифинга, сообщает ZAXID.NET. «Прошу прощения, что обращаюсь к вам по-английски. Но у меня еще есть два года, чтобы выучить украинский язык и, надеюсь, что до начала матчей Евро-2012 я уже смогу провести пресс-конференцию на украинском языке, или хотя бы смогу сказать несколько слов», - сказал Джанни Инфантино. Одновременно вице-премьер-министр Украины Борис Колесников, отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он последовать примеру Инфантино, перешел с русского на украинский язык и заявил: «Для меня это не сложный или принципиальный вопрос, но так будет быстрее - говорить на русском». Он подчеркнул, что долго не практикует украинский язык, и добавил: «Если есть такое желание, я буду разговаривать во Львове только на украинском языке».