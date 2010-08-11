Генсек УЕФА: Раньше стадион во Львове был похож на идолов с острова Пасхи

Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино во время сегодняшнего визита во Львов назвал Суркиса и Колесникова - Супергригорий и Суперборис, сообщает ZAXID.NET. «Я увидел не только инфраструктуру, я также увидел чрезвычайный энтузиазм, необычное, желание и готовность местных людей подготовиться к Евро-2012 и провести чрезвычайное происшествие. И на этой основе мы уже немного поменяли имена двух ключевых лиц, задействованных в подготовке к Евро-3012. Я говорю о господинах Суркисе и Колесникове. Мы теперь их называем Супергригорий и Суперборис», - заявил Джанни Инфантино. «Надеюсь, они, как Супермен, смогут передать окружающим этот энтузиазм и внутреннюю силу», - добавил Инфантино. Рассказывая во время брифинга о впечатлениях от подготовки города к Евро-2012, Джанни Инфантино сказал: «Я с моими коллегами из УЕФА приехал, чтобы посетить все четыре принимающие города Украины. Первый город, который мы посетили - это Львов. Мы прилетели сегодня утром и уже успели побывать на площадке строительства нового пассажирского терминала и на строительной площадке нового стадиона. Наконец мы приехали сюда, в городской совет, чтобы провести здесь встречу и обсудить текущий статус подготовки к Евро-2012 вместе с мэром, вице-премьер-министром, губернатором и президентом ФФУ». Также он отметил: «Мы детально обсудили тот прогресс, который был сделан в городе по подготовке к Евро-2012 после наших предыдущих визитов и после приезда во Львов президента УЕФА Мишеля Платини. Не секрет, что у нас было определенное беспокойство, и мы проводили очень много дискуссий относительно состояния подготовки Евро-2012, относительно стадиона и аэропорта в городе Львове. Но то, что я увидел сегодня, хотя у меня было очень мало времени, вселяет оптимизм». В частности, Джанни Инфантино добавил, что если говорить о стадионе, то «сейчас, по крайней мере, это что-то похожее на стадион, тогда как несколько месяцев назад это было нечто похожее на идолов с острова Пасхи».