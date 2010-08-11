На матч сборных Украины и Голландии придут 400 милиционеров

Сегодня в Донецке охрану правопорядка во время футбольного товарищеского матча сборных Украины и Голландии будут нести около 400 сотрудников милиции. Об этом информирует УНИАН. «Главное задание донецкой милиции – обеспечить безопасность многочисленных любителей футбола, которые прибудут на матч из многих регионов страны», - подчеркнули в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области и сообщили, что под пристальным вниманием будет не только стадион «Донбасс Арена», но и сам Донецк, особенно его центральные районы. «Для патрулирования улиц будут привлечены спецподразделения «Беркут», «Титан» и «Грифон», - указали в областной милиции. Среди зрителей сегодняшнего матча будет и делегация УЕФА во главе с генеральным секретарем УЕФА Джанни Инфантино.