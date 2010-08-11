Компания «ГринКо-Дон» сделала Донецку подарок

В пятницу, 6 августа, жители улицы Зеленой в Донецке были приятно удивлены. Место, где еще утром стояли неприглядные «совдеповские» контейнеры для мусора в окружении хаотичного нагромождения веток, кардинально изменилось. За день там выросла новая, вымощенная плиткой, площадка, на которой в окружении вечнозеленых туй стояли три новеньких пластиковых контейнера. Такой подарок городу сделала компания ГринКо-Дон. По словам ее руководителя Сергея Василевского, это далеко не последний сюрприз, который ожидает жителей Донецка в ближайшее время. «Эта площадка, которую вы видите за моей спиной, – заявил он на импровизированном брифинге прямо возле контейнеров, – наш подарок городу. Ни один перевозчик в Донецке не может позволить себе сделать городу такой подарок за свой счет, мы же пошли на этот шаг, чтобы подтвердить наши добрые намерения и закрепить те положительные изменения, которые произошли в ходе реструктуризации компании и в процессе конструктивного диалога с городскими властями. Это первый, но далеко не последний сюрприз: мы намерены и в дальше удивлять жителей Донецка». Отвечая на вопрос о работе компании, Василевский отметил, что «действительно, до последнего времени существовал ряд проблем, но вместе с тем существуют и объективные причины, которые не позволяли компании работать так же качественно, как работает, к примеру, киевское подразделение холдинга ГринКо. И главная среди этих причин - низкий уровень оплаты услуг компании и, как следствие, огромная задолженность: на сегодня ГринКо-Дон недополучила более 14 миллионов гривен. Сейчас мы можем заявить о том, что в ГринКо-Дон произошел целый ряд позитивных изменений: проведена реструктуризация, заменено руководство компании, обновлен менеджерский состав, оптимизированы маршруты движения мусоровозов, идет ревизия технического и контейнерных парков. Вся техника сейчас находится в технически исправном состоянии и находится там, где должна находиться – на маршрутах». Обещание сюрпризов не заставило себя долго ждать: днем ранее в центральной части Донецка появились симпатичные желтые контейнеры. Акция была организована ГринКо-Дон совместно с общественной организацией «Роза Ветров». Промоутеры, одетые в желтые футболки и кепки, рассказывали прохожим о пользе раздельного сбора отходов и раздавали информационные материалы. Таким образом происходило первое знакомство жителей Донецка с национальным проектом ГринКо «Раздельный сбор – шаг в будущее!». По словам Василевского, в скором времени раздельный сбор отходов будет внедрен в Донецке. Желтые контейнеры будут расставлены на площадках в Ворошиловском районе, также компания ожидает специальный автомобиль, заказанный в Германии для обслуживания парка новых контейнеров.