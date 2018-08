Украина прощается с Лесей Ставицкой

Сегодня идет прощание с языковедом, доктором филологических наук, профессором, руководителем отдела социолингвистики Института украинского языка НАН Украины Лесей Ставицкой. 47-летнего профессора не стало 7 августа, сообщает ZAXID.NET. Напомним, Леся Савицкая известный исследователь в области стилистики, теории и истории украинской художественной речи, жаргонологии, гендерной лингвистики, психолингвистики. Родилась 24 ноября 1962 в г. Киеве. После окончания средней школы поступила в Киевский национальный педагогический университет имени А. М. Горького (ныне - Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова), который окончила в 1983 году. Автор более 100 научных статей, двух монографий («Эстетика слова в украинской поэзии 10-30-х гг ХХ века», «Арго, жаргон, сленг: Социальная диференцияция украинского языка»), четырех словарей - «Краткий русско-украинский словарь контрастивной лексики» (в соавторстве), «Краткий словарь жаргонной лексики украинского языка», «Украинский жаргон. Словарь», «Украинский язык без табу. Словарь нецензурной лексики и ее соответствий». По результатам читательски-экспертного опроса труда Леси Ставицкой «Краткий словарь жаргонной лексики украинского языка» и «Арго, жаргон, сленг: Социальная диференцияция украинского языка» названы среди книг независимого 15-летия как повлиявшие на украинский мир. Удостоена стипендии Президента Украины 1997-1999 гг, участвовала в зарубежных стипендиальных программах (Kasa im. Józefa Mianowskiego, Варшава, Польша, 2008 г.; The Eugene and Daymel Shklar fellowship in Ukrainian studies, Гарвардский научный институт, США, Кембридж, 2006 г.). С 2003 по 2009 год подготовила 7 кандидатов филологических наук, работала по совместительству в должности профессора на кафедрах украинской лингвистики (Переяслав-Хмельницкий педагогический университет имени Григория Сковороды, 2001-2005 гг; Каменец-Подольский университет, 2005 - 2006 гг.).