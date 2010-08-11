Перевозчиков обязали составлять списки пассажиров

Министерство транспорта и связи обязало автобусных перевозчиков составлять списки пассажиров на маршрутах между городами Украины и согласовывать их с ГАИ и местной властью. Об этом говорится в приказе Минтранссвязи №278 от 07.05.2010 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения паспорта автобусного маршрута», сообщили «Главреду» в пресс-службе министерства. В частности, паспорт маршрута перевозок (кроме туристических и городских перевозок) должен содержать список пассажиров, которые могут находиться в салоне автобуса. Кроме того, паспорт регулярного специального автобусного маршрута необходимо будет согласовывать с местным органом ГАИ и в органах исполнительной власти или в органах местного самоуправления, которые являются заказчиками перевозок на регулярных маршрутах, проходящих соответствующей территорией. Таким образом, как отмечают в Государственной администрации автомобильного транспорта, будут созданы условия для контроля за соответствием графиков движения требованиям безопасности.