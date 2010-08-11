Крымское Управление МЧС не закроет «КаZантип»

Крымское Управление МЧС не намерено закрывать популярный музыкальный проект «КаZантип», сообщает УНИАН. «Не знаю, кто и откуда эту информацию (о закрытии) взял», - сказал сотрудник пресс-службы управления. Он заявил, что ведомство не собирается давать комментарии по данному поводу и положил трубку. Как известно, в Крыму в связи с высокой пожароопасностью запрещены продажа и использование пиротехники. 10 августа начальник крымского Управления МЧС Александр Мазилин заявил, что фейерверки на открытии «КаZантипа» в ночь на 7 августа показали, что в Крыму продолжают использоваться пиротехнические изделия. Он предположил, что использовавшаяся пиротехника была закуплена заранее. Ряд СМИ сообщили, что Управление МЧС в Крыму внесет предписание о приостановлении деятельности «КаZантипа» из-за многочисленных нарушений техники безопасности.