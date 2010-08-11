На Запорожье горела сливная яма с мазутом

За прошедшие сутки в Запорожской области было потушено 19 пожаров, возникших на открытых территориях. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МинЧС в Запорожской области, пожарным пришлось тушить тростник и сухую траву на территории более 13 га. Для ликвидации возгораний был задействован 81 пожарный и 25 единиц специальной техники. В Пологовском районе Запорожской области в результате возгорания сухой травы вспыхнула заброшенная сливная яма с мазутом. Пожар, возникший на площади 60 кв м, пожарные бригады тушили на протяжении двух с половиной часов. Причины возгорания и «хозяина» мазутной ямы установит следствие, сообщает «Интерфакс-Украина».