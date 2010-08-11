«НУ» требует возбуждения дела против Солдатенко

11 августа 2010, 19:11

Политическая партия «Наша Украина» требует увольнения главы Института национальной памяти Валерия Солдатенко, а также возбуждения уголовного дела по факту отрицания Голодомора как геноцида украинского народа. Об этом идет речь в заявлении партии. «Есть все основания полагать, что Солдатенко, работая в паре со своей единомышленницей, председателем Госкомархива Ольгой Гинзбург, при поддержке профессионального украинофоба, министра образования Дмитрия Табачника, руководителя СБУ Валерия Хорошковского и их многочисленных помощников из рядов «пятой колонны» проведут тотальную зачистку показаний о преступлениях российской и советской империй против украинского народа», — говорится в заявлении. «Наша Украина» обращается с требованием: - к Кабинету Министров Украины – немедленно освободить Солдатенко от занимаемой должности в связи с полной профессиональной непригодностью и деятельностью, которая взрывает основы безопасности государства, порочит национальную честь, достоинство и историю Украинского народа, нарушения ряда статей действующей Конституции Украины и невыполнения законов Украины; - к Национальной академии наук Украины – лишить Солдатенко всех научных степеней и званий как лицо, которое дискредитирует своей деятельностью украинскую историческую науку и высокое звание ученого; - к научным работникам – историкам, политологам, юристам, всем небезразличным – не оставить без внимания кричащую профанацию науки и осудить такое заявление Солдатенко с целью недопущения циничных попыток переписать отечественную историю в угоду адептам сталинизма из соседнего государства; - к Генеральному прокурору Украины – возбудить уголовное дело по факту отрицания Голодомора как геноцида украинцев с учетом отягощающих обстоятельств: занимаемой должности и значительного общественного резонанса этого противоправного деяния; - к народам и руководителям государств мира, которые уже признали или собираются признать Голодомор геноцидом против украинского народа, – не допустить оправдания преступлений против человечности; - ко всем национально-демократическим и патриотическим силам Украины – поддержать инициативу «Нашей Украины» и начать сбор подписей за отставку Солдатенко с должности и привлечение его к уголовной ответственности, а также предоставить всевозможное содействие подаче судебных исков к гражданину Солдатенко, к Кабинету Министров и Президенту Украины от лиц, семьи которых пострадали от искусственно организованного Голодомора. «В случае невыполнения действующей властью законных требований украинского общества, политическая партия «Наша Украина» оставляет за собой право начать всеукраинскую акцию протеста против попыток новой власти руками таких солдатенков стереть национальную память украинского народа», - говорится в заявлении. Ранее Солдатенко заявил, чтоголод не был этноцидом украинского народа. «Никто, сидя на троне, не принимал решения о том, «как бы мне уморить голодом украинскую нацию», - отметил он.

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