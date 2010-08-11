За пропавшими украинскими альпинистами не отправили вертолет

Сообщение Министерства иностранных дел Украины о том, что Министерство обороны Таджикистана направило свой вертолет для поиска пропавших в горах Памира трех украинских альпинистов не соответствует действительности, утверждает дочь альпиниста Олега Любовь Монсара. Об этом информирует «Интерфакс-Украина». «Сегодня Министерство иностранных дел Украины заявило, что вертолет отправлен. Я звонила консулу Украины в Таджикистане и Узбекистане, и он уверил меня, что вертолет сегодня отправлен не был. Вероятно, вылет назначен на завтра на 7 утра», - сказала Монсар. Она также утверждает, что источником дезинформации об отправке вертолета стало Министерство обороны Таджикистана. «Министерство обороны Таджикистана сообщило, что вертолет вылетел, но это не так, и это было очень легко узнать», - сказала Монсар. Ранее сообщалось, что вертолет Министерства обороны Таджикистана вылетел в среду для поиска двух украинских альпинистов, которые потерялись в горном районе на днях, и третьего, который сорвался со скалы. 31 июля на высоте около 4500 м сорвался со скалы киевский альпинист Олег Монсар. Еще двое альпинистов - Алексей Ващенко и Алексей Никоненко - неделю безуспешно пытались разыскать Монсара. Сейчас они ориентировочно находятся на перевале Южный Девлахан.