Военно-транспортную авиацию привлекут для выявления пожаров

Начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Григорий Педченко принял решение на период сложной пожарной обстановки совмещать плановые учебно-тренировочные полеты военно-транспортной авиации с обзором местности на предмет выявления пожаров в лесных массивах. Об этом «Главреду» сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны. Сегодня во время возвращения вертолетом рабочей группы во главе с начальником Генштаба из Черкасской области в Киев около 14.20 с высоты 400 метров было замечено возгорание и задымление лесного массива в районе русла Днепра на расстоянии 18-20 километров от Борисполя. Педченко отдал команду командиру экипажа вертолета выйти на связь с диспетчерской службой и передать координаты лесного пожара оперативной службе МЧС. Оперативный дежурный МЧС, получив информацию и координаты лесного пожара, направил на место происшествия дежурные силы для гашения пожара.