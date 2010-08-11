На заводе в Черкассах произошел пожар

В Черкассах в войлочном цеху завода «Темп» по улице Горького, 27 произошел пожар. Об этом сообщил помощник начальника Главного управления МинЧС в Черкасской области по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Константин Проценко, информируют Українські Новини. По словам Проценко, пожар начался в 16:30 в цехе по производству войлока. Пожару был присвоен 3 ранг опасности. Огонь захватил около 300 кв. м крыши цеха, общая площадь которого 4 тыс. кв. м. По тревоге был поднят весь Черкасский гарнизон Министерства по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы. На территории завода работает 21 машина спецтехники и 111 сотрудников МинЧС, в том числе 30 курсантов Академии пожарной безопасности имени Героев Чернобыля. По словам Проценко, администрация предприятия пыталась ликвидировать очаг загорания силами собственного добровольного пожарного отряда, поэтому сообщение о пожаре пришло с опозданием. Проценко также сообщил, что сотрудники МинЧС столкнулись с тем, что в пожарных гидрантах предприятия не хватает воды для тушения пожара, поэтому дополнительные цистерны пришлось доставлять с коммунального предприятия «Черкассыводоканал». По его словам, пожар был локализирован около 18:50 и, по одной из предварительных версий, возник из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации электрооборудования, однако рассматривается также и влияние человеческого фактора.