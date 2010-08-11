За нарушения правил посещения леса наказаны 567 человек

Работниками Государственной службы лесной охраны в Харьковской области за нарушения правил противопожарной безопасности в лесах с 7 августа привлечены к ответственности 567 граждан. Об этом на заседании областного оперативного штаба для координации действий по проведению мероприятий и минимизации возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарной опасностью, сообщил начальник Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации Владимир Росоха. По его словам, для участия в рейдах по лесным массивам области ГУ МВД Украины в Харьковской области и областным управлением лесного хозяйства привлечен 201 сотрудник. Было проведено 2220 рейдов, в лесных хозяйствах действует 70 рейдовых бригад и 139 постов по контролю за противопожарным состоянием лесов и соблюдением запрета на заезд транспорта. С нарушителей взыскано штрафов на сумму более 12,5 тыс. грн. Росоха подчеркнул, что для обеспечения противопожарной безопасности в лесных хозяйствах области ежесуточно на дежурство заступают 550 человек и 108 единиц пожарной техники. Личный состав переведен на усиленный вариант несения службы, информирует УНИАН.