В Днепропетровске пострадавшим от ливня выплачивают компенсации

Жителям Днепропетровска, которые пострадали в результате сильного ливня месяц назад, начали выплачивать материальную помощь. Об этом сегодня сообщили в управлении труда и соцзащиты Днепропетровского горсовета, информирует радио «Свобода». Выплаты получит 261 человек. Материальную помощь выделили из городского бюджета, исполком городского совета принял решение о выделении на эти цели почти 250 тыс. грн. Кроме того, четырем семьям, жилища которых пострадали больше всего, купят новое жилье, а одной семье выплатят денежную помощь на приобретение нового помещения. Из-за сильного дождя и града в Днепропетровске 5 июля было подтоплено более 30 улиц, повалено сотни деревьев.