Бизнес-леди оценила убийство предпринимателя в $2,5 тыс.

Сотрудники Мелитопольского ОБОПа задержали двух человек, которые подозреваются в заказе и исполнении умышленного убийства, сообщают «Мелитопольские ведомости». Местная жительница наняла человека, который должен был выполнить роль киллера. Его услуги (убийство предпринимателя-должника) бизнес-леди оценила в 2,5 тыс. долл. США. Получить свои деньги в сумме 15 тыс. долл., данных в долг, у нее якобы по-другому не получилось. Благодаря оперативной информации и профессиональной работе правоохранителей, заказное убийство было предотвращено. Точнее, его просто инсценировали - на самом деле предприниматель жив и здоров, а заказчик и исполнитель убийства задержаны.