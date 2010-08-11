Табачник намерен по субботам проводить гигиеническое обучение детей

Министерство образования и науки Украины рассмотрит предложение о введении гигиенического обучения детей. Об этом в комментарии ИА «Интермедиа консалтинг» сообщил министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник. «Мы вместе подготовим нормативный документ совместно с министерством здравоохранения. Я думаю, что ни один из родителей, ни один из учителей, кто переживает за детей, не откажется, чтобы, скажем, в субботу, когда нет занятий, в школе собрались дети по очереди. Скажем, в одну субботу – третьи классы, в другую субботу – четвертые. Возможно, пришел бы и главный санитарный врач района и вместе с учителями рассказал об основных правилах гигиены, правилах правильного поведения, о том, насколько зрение зависит от умения пользоваться компьютером, насколько от осанки зависит будущее здоровье, и мы постараемся это ввести уже в этом году», - добавил министр. Как сообщал ИМК, первый заместитель министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Сергей Рыженко обратился к министру образования и науки Украины Д.Табачнику с просьбой посодействовать введению в учебные программы хотя бы одного часа гигиенического обучения детей.