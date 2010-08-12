В Казахстане для подавления бунта в колонию были введены войска

Для подавления бунта в колонии общего режима ЕЦ-166/25 в Акмолинской области Казахстана на территорию пенитенциарного учреждения были введены 120 военнослужащих внутренних войск при поддержке БТР, сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление зампрокурора области Серика Хайруллина. По словам представителя казахской прокуратуры, вместе с военными порядок в колонии, расположенной в поселке Гранитный Зерендинского района, восстанавливают 60 сотрудников колонии. В ходе штурма, как сообщало агентство, из учреждения были вывезены в больницу три кареты скорой помощи с пострадавшими заключенными. Хайруллин заявил, что ранее 11 августа заключенные забаррикадировались на территории колонии, некоторые из них совершили акты членовредительства. Количество нанесших себе вред осужденных представитель прокуратуры не уточнил. Как отмечает Интерфакс, ранее в колонии вред себе нанесли 16 осужденных. Вечером 9 августа в исправительном учреждении между заключенными произошла драка. Начальник областного департамента уголовно-исполнительной системы казахского Минюста Жанат Кешубаев рассказал агентству, что столкновение произошло «между отрицательно настроенными и положительными осужденными, соблюдающими режим». В драке пострадали два человека, еще двое заключенных порезали себе животы бритвами. В отношении участников инцидента было возбуждено уголовное дело.