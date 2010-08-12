В небе Херсона сегодня можно будет наблюдать метеоритный дождь

Сегодня и завтра ночью в небе Херсона можно будет наблюдать сотни падающих метеоров потока Персеиды. Частицы космического песка и гравия, выброшенные кометой Свифта-Туттля, прочертят небо, испаряясь при входе в атмосферу Земли. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образовывая звездный дождь, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу мэрии по информации Херсонского планетария. Именно на указанные ночи приходится пик метеорного потока Персеиды, за которым смогут наблюдать жители Херсона.