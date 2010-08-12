Талибы призывают отказаться от иностранной помощи жертвам наводнений

Пакистанские талибы призвали власти страны отказаться от всякой иностранной помощи пострадавшим от сильнейших наводнений. В заявлении представителя талибов говорится, что такая помощь, прежде всего американская, ведет к «порабощению» пакистанцев. Талибы обещают выделить на нужды пострадавших 20 миллионов долларов, сообщает Радио «Свобода». Заявление талибов последовало за призывом ООН к мировому сообществу - оказать финансовую помощь Пакистану. Как заявил спецпосланник ООН Жан-Морис Рипер, лишь на оказание гуманитарной помощи требуются сотни миллионов долларов, для восстановления же нормальной жизни в пострадавших регионах - понадобятся миллиарды. Число пострадавших от наводнений в Пакистане - 14 миллионов, погибли свыше полутора тысяч человек.