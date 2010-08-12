Пожары на Брянщине не приведут ко «второму Чернобылю» - экологи

Специалисты в области распространения атмосферных загрязнений и экологи заверяют, что лесные пожары в районах, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы 25 лет назад (зарегистрированы пожары на ряде таких территорий, в частности, в Брянской области. – Ред.), не приведут к существенному повторному заражению и не нанесут вреда здоровью людей. В этом, как сообщает Эхо Москвы, в частности, уверены руководитель энергетической программы Гринпис России Владимир Чупров и директор Федерального информационного аналитического центра Росгидромета Валерий Косых. Впервые о потенциальной угрозе распространения радиации в случае возникновения пожаров в Брянской области, подвергшейся радиационному заражению, заявил на прошлой неделе глава МЧС России Сергей Шойгу. По мнению известного российского эколога Алексея Яблокова, в зависимости от погодных условий разнос радионуклидов может достигать нескольких сот километров.