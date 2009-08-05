Психология взятки

В таких-то условиях не помогут ни уговоры – чтобы взяток не давать, ни строгие законы – чтобы их не брать. Это понятие настолько укоренилось в головах украинцев, что, пожалуй, ученым уже стоит задуматься и придумать специальную вакцину – от взяточничества. Впереди планеты всей Ни для кого не секрет, что Украина – одна из самых коррумпированных стран Европы. Возможно, ей даже принадлежит пальма первенства, ведь по состоянию на сентябрь 2008 года наша страна занимала 134-е место среди 180 стран мира по уровню коррупции. Тут продается и покупается все – экзамены в школах и вузах, медицинские справки, должности, памятники архитектуры, словом, все то, что в принципе не имеет цены. Да о чем можно говорить, если наверняка каждый из нас хотя бы раз в жизни прибегал к такому методу уговоров или поощрений. Отсюда и цифры – по данным Госслужбы по борьбе с экономической преступность МВД Украины сумма средней взятки – 72 тысячи гривен. Не так давно фонд «Демократические инициативы» с фирмой «Юкрейниан социолоджи сервис» провел специальное исследование, с помощью которого удалось выяснить, что за последние двенадцать месяцев 12% опрошенным приходилось давать взятки за «услуги» врачей, 6,6% – подарки в учебных заведениях, 6,1% – в Государственной автомобильной инспекции, 4,1% – в органах власти при получении справок, 2,9% – при регистрации автомобиля, прохождении технического осмотра, 2,7% – в органах власти при получении разных разрешений, 2,4% – в милиции. Кроме того, нарушить закон также пришлось 2,1% респондентов – они давали взятки в судах и прокуратуре, 1,7% – в налоговой инспекции, 1,1% – при проведении проверок в связи с предпринимательской деятельностью, по 0,9% – при получении заграничного паспорта, оформлении или переоформлении пенсии и при получении разрешения на строительство (перепланирование). Правда, по оценкам экспертов, несколько снизился уровень взяточничества среди сотрудников ГАИ. Хотя это и не означает, что все стало честно. Украинцы просто стали чаще использовать свои личные связи для решения проблем. К тому же большинство соотечественников рассматривают коррупцию как рыночный механизм для ускорения решения проблем, более того, считают такое поведение оправданным. Взятки мы даем мелочью и по-крупному. По справедливости говоря, ни одно дело в Украине нельзя решить без такого рода стимулов. На языке цифр все это выглядит по-разному: от 20 гривен за услуги медсестры в государственной больнице до миллионов долларов за возможность купить земельные участки. От мелких поборов до взяток в особо крупных размерах На днях в Запорожье сотрудники управления по борьбе с экономической преступностью задержали врача-невропатолога, занимавшегося частной практикой. Тот вымогал тысячу гривен за выдачу липовой справки о том, что молодой человек прошел курс лечения от наркотической зависимости. Как ни прискорбно констатировать, это всего лишь банальная история, правда, с трагическим для медика финалом. Но сколько людей в белых халатах так и не были пойманы на горячем? Не так давно знакомый, который поломал руку, пришел к хирургу. Когда больной зашел к врачу, человек в белом халате начал рассказывать анекдот медсестре. А потом обратился к пациенту, как бы в шутку сказал: «Не хотели бы вы сделать благотворительный взнос: 30, 50, 80 копеек…» После принесенной жертвы в виде национальной валюты, врач прекратил шутить и перешел к делу. Еще пример – двадцатидвухлетний парень попал в автомобильную аварию, разбил головой лобовое стекло и с сотрясением мозга и многочисленными порезами был доставлен в Киевскую больницу скорой помощи. Находчивость медиков просто удивляет. За справку с диагнозом «сотрясение головного мозга» медик попросил полторы тысячи гривен… Наверное, удивляться уже ничему не стоит? И вряд ли ко всем этим людям будет применен тот самый Уголовный кодекс. Правда, в истории с врачами есть два аспекта. Во-первых, еще первый нарком здравоохранения говорил: «хорошего врача народ прокормит, а плохие нам не нужны». Уже не одно столетье все знают, что профессия врача более чем прибыльная. И не потому, что у них зарплаты хорошие, а потому, что пациенты часто готовы просто от чистого сердца благодарить эскулапов. С другой же стороны – представители сегодняшнего поколения медиков не стесняются говорить, сколько и кому должны пациенты. «А вы всех отблагодарили?» – как-то услышала пожилая женщина, которой на днях вырезали аппендицит. «Оказывается, я должна была дать денег не только врачу-хирургу и анестезиологу, а и всем медсестрам, которых я хотя бы раз видела. Всего три тысячи гривен», – недоумевает киевлянка Лариса Васильева. Но взятки или, как это принято называть, – благодарности, берут не только медики, но и педагоги, сотрудники ГАИ и милиционеры, даже работники ЖЕКов. Например, каждому водителю знакомы истории при участии работников ГАИ. Если раньше кто-то еще пытался возмущаться, мол, «какие они» – берут взятки, то теперь высказывание из анекдота: «Добрый день. Сержант Петренко. Разрешите заколядовать», вызывает лишь улыбку. Понятное дело, что мелких взяточников гораздо больше, чем крупных. Хотя если задуматься, какие вопросы и за какие суммы решаются с помощью вторых, то разговоры о мелких теряют всякий смысл. Возьмем, к примеру, самое громкое «взяточническое дело» – бывшего председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря Зварича. Напомним, что во время обысков по месту работы и жительства председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли всего-навсего 1 млн. долларов США и 2 млн. грн. Если говорить о чиновническом взяточничестве, то можно утверждать, что в первую очередь они берут за «решение» таких вопросов, как согласование, выделение или передачу в аренду земли, за аренду и отчуждение государственного и коммунального имущества. Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Севастополе в июле поймали на горячем депутата Инкерманского городского совета. Произошло это в процессе получения чиновником взятки в сумме 50 тыс. долл. США. И все потому, что депутат взялся урегулировать те самые земельные вопросы. Оказалось, к подобным схемам депутат прибегал систематически. На этот раз чиновник хотел еще до внесения вопроса о выделении 1,5 гектара земли на рассмотрение сессии горсовета получить 50 тысяч долларов, а потом – еще 100 тысяч. В результате горе-предприниматель получил не деньги, а обвинения по статьям 15 и 368 Уголовного кодекса Украины – «покушение на получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение», в результате чего его лишили свободы на срок до 12 лет. Жертвенный баран? Примеров такого способа ведения переговоров можно приводить сотни, если не тысячи. Это то, с чем нам приходится сталкиваться чуть ли не ежедневно. Существуют, правда, редкие примеры, когда виновных наказывают. Но интересен еще и другой вопрос – что же людей подталкивает к такого рода решениям? Понятное дело, нестабильная экономическая ситуация, борьба за выживание, банальная жадность и, наконец – традиция. «С точки зрения психолога, который живет в нашей стране, могу сказать, что большую роль в историях со взяточничеством играет именно социально заложенная традиция, – говорит психолог Наталья Трушина. – То есть, если лет двадцать назад мы покупали что-то за сало, то теперь мы несем конвертики или пакетики. Само осознание того, что это дозволено, хотя негласно и незаконно, дает основания для подобного поступка. На самом деле у наших людей нет представления, что взятка – вещь незаконная. Многие думают: если все так делают, значит – и я могу. Вот такой негласный социальный договор». По мнению психолога, кроме традиционного представления о взяточничестве, существуют и личные причины. «Это своеобразный способ взять под контроль ситуацию, – продолжает Наталья. – Это применимо, когда человек чувствует, что есть структуры, организации, механизмы, которые сильнее его. Например, для многих наших сограждан достаточно непонятной является государственная машина. Все ее механизмы непрозрачны. То же самое происходит и с медициной. Кажется, что врачи – это недосягаемые величины, а их слово звучит как истинна в последней инстанции. Рядом с ними человек чувствует себя в детской позиции, понимая, что на событии повлиять почти невозможно. А взятка – это своеобразная жертва. Из истории все знают, что когда-то язычники приносили жертвы богам. В те времена люди были очень маленькими, а мир – большим и непонятным. И чтобы божества как-то задобрить, взять его под свой контроль, древние приносили эти жертвы. Получается, что в наше время взятка – это тоже дар некой могущественно силе, которая не будет наказывать, а поможет в решениях каких-то вопросов». Природу взяточничества можно объяснить стадным чувством: «как все, так и я». «У многих молодых специалистов медиков на начальном этапе работы и мысли нет, как бы у кого попросить денег, – уверена психолог. – Когда пациенты начинают носить пакеты и класть конверты в карман, это шокирует. Но потом оказывается, что традиция сильнее: к такому явлению человек постепенно привыкает, затем – воспринимает его как норму. Большинство всегда побеждает. Ведь сейчас человек – всего лишь винтик в государственном механизме, он всецело подчинен системе». Когда мы покупаем услугу, то знаем, что за нее надо заплатить определенную сумму. Понятное дело, что при взяточничестве эти суммы не установлены – надо угадывать. «Вот и получается, люди установили какие-то определенные правила, чтобы этот процесс шел, – говорит психолог. – Но надо всегда помнить, что все неформальные механизмы делают человека незащищенным». Но изменить сложившуюся ситуацию сложно. Важно двигаться с двух сторон. Во-первых, на государственном уровне надо сделать так, что взятки будут пережитком прошлого. К примеру, если человек заплатит за страховку, ему не будет надобности давать взятку врачу. В обществе должна повышаться ценность каждой личности. Тогда человек начнет задумываться, открывать глаза – а значит выбирать – давать взятку или идти иным путем. И это будут изменения, инициированные другой стороной. «Но надо учитывать, что мы сегодня понимаем, в случае, если речь идет о здоровье близкого человека, тем более в экстремальной ситуации, многим легче заплатить врачу, то есть подчиниться неписаным правилам, нежели бунтовать. Жизнь близкого человека важнее, чем гражданская свобода», – уверена Трушина. Дело наказуемое Известно, что за взяточничество могут быть наказаны обе стороны процесса. Уголовный Кодекс предусматривает наказание для должностного лица в виде от трех до двадцати лет тюрьмы, в зависимости от тяжести преступления. Например, те, кто дают взятку могут быть оштрафованы на сумму от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или же получить наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Провокация взяточничества так же наказуема – нарушителям светит пять лет тюрьмы. При этом, отмечают юристы, есть некая лазейка – суд, принимая решение, может учесть некоторые обстоятельства – семейные, например, или позитивную характеристику с места работы, болезнь, наличие детей, тяжелое материальное положение. Таким образом, в результате взяточник может получить срок условно и пойти с относительно спокойной совестью ночевать домой. В феврале этого года Верховная Рада сделала попытку усилить ответственность за коррупцию. Тогда парламент принял в первом чтении большинством голосов соответствующий законопроект, предложенный народным депутатом Анатолием Гриценко. Согласно документу, украинские должностные лица, получившие взятку в размере свыше десяти тысяч долларов, могли бы понести наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы, причем без права на амнистию. В этом случае, если взятку получает чиновник более высокого ранга – следователь, прокурор или судья, пятнадцатью годами они бы не отделались – автор закона рекомендует наказывать нарушителей пожизненным заключением. Тогда политики успели назвать предложенный документ популистским и не более чем «предвыборным лозунгом». Юристы в свою очередь говорят, что взяточничество очень тяжело раскрыть и доказать, ведь в выигрыше оказываются две стороны «конфликта»: оба молчат о содеянном и никаких претензий не предъявляют. Поэтому 90-95% подобных случаев, которые попадают под статьи Уголовного кодекса, остаются неизвестными правосудию. Конечно, если в ситуацию не вмешается третья сторона. Во Франции с проблемой взяточничества особо борется новый криминальный кодекс – он предусматривает для искусителей чиновников десять лет тюрьмы и штраф в 150 тысяч евро. При этом взяткой считается как дорогой подарок, так и предложение помочь решить «определенные вопросы». Взяточничество существует во всем мире, но в каждой стране имеет свои масштабы и ментальные особенности. У украинцев они впечатляют. И что самое печальное – все мы просто-таки запрограммированы на взяточничество. И если ты никогда не брал взятку, то ты ее наверняка давал, а если и такого не было, то подобные случаи были в биографии знакомых. И эти негласные правила игры нарушать не решается ни простой украинец, ни высокопоставленный чиновник.