На Виннитчине школьники вытащили из пруда снаряды времен ВОВ

Четыре артиллерийских снаряда времен Второй мировой вытащили трое школьников из пруда в селе Оляница Тростянецкого района Виннитчины, пишет Gazeta.ua. Cнаряды были в нескольких метрах от берега, в месте, где обычно купаются дети. Пруд расположен в центре села, рядом с дорогой. Берег с обеих сторон дамбы выложен плитами, которые заходят под воду. Именно под ними 4 августа нашли взрывчатку 14-летние Демьян Ткачук, Николай Чернокозинский и 16-летний Руслан Попеску. «Обычно мы купаемся и ловим руками рыбу под плитами, — рассказывает Руслан. — Я нашел два снаряда. Ребята по одному достали. Не знали, что это, пока взрослые не рассказали». К водоему вызвали спасателей. Они нашли еще три снаряда, один из которых особенно опасный: половина корпуса отбита, взрывчатка целая. «На снарядах видна маркировка, они 1939 года производства, — рассказывает 52-летний Игорь Баштанюк, начальник Тростянецкого райотдела Министерства чрезвычайных ситуаций. — Они в полной боевой готовности». Снаряды оставили на береге. Участковый Александр Гнатенко целую ночь их охранял. Ждал, пока из Винницы приедут взрывотехники. Взорвали заряды за селом. «Мне кажется, те снаряды кто-то подбросил, — говорит председатель Оляницы 45-летний Владимир Чернюк. — Потому что 15 лет назад пруд чистили, снимали 1,5 метра ила, ничего не нашли. Да и в войну в селе не было боев».