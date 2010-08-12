В ближайшие годы рождаемость в Украине пойдет на спад

Кризис не повлиял на рождаемость в Украине, более того, в 2009 году малышей появилось больше, чем в 2008-м: 530 тысяч против 510 тысяч, передает ТСН. «Рост рождаемости в 2009 году связан с увеличением помощи при рождении ребенка, которую ввели еще в 2005-м, поэтому рождаемость по инерции росла, но уже сейчас она постепенно идет на спад: люди почувствовали кризис», - отметила старший научный сотрудник института демографии НАН Украины Светлана Аксенова. По ее словам, в 2009 г, в отличие от всех других поствисокосных лет, в Украине не увеличилось число браков - это еще один фактор того, что наблюдается спад рождаемости. Демографы говорят, что и в ближайшие годы рождаемость будет постепенно снижаться. «Скажем, в середине 80-х наблюдалось повышение рождаемости. Это было связано с тем, что женщинам предоставили летний оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. В середине 2000-х эти дети вступили в активный детородный возраст, поэтому был всплеск рождаемости, но с 1990 года рождаемость начала устойчиво снижаться», - говорит Аксенова. Эксперт отмечает, единственное, что может спасти ситуацию, - это то, что сейчас очень активно стали рожать женщины, которым 35-40 лет, хотя раньше пик рождаемости приходился на группу 20-24-летних. Отметим, власти обещают, что в бюджете на 2011 год будут заложены средства на увеличение выплат при рождении: первый ребенок - 25 тысяч, второй - 50 тысяч, третий - 100 тысяч.