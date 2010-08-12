В Таджикистане начали операцию по спасению украинских альпинистов

Операция по спасению трех украинских альпинистов началась утром на востоке Таджикистана. Об этом, как передает УНИАН со ссылкой на РИА «Новости», сообщил журналистам представитель пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Дустмурод Забиров. «Вертолет Министерства обороны Таджикистана отбыл в четверг утром из Душанбе в Джиргитальский район для проведения операции по спасению украинских альпинистов, на борту машины пять спасателей и один представитель Комитета по делам молодежи, спорта и туризма», - сказал Забиров. Операцию по спасению КЧС не мог начать раньше из-за поломки единственного вертолета, находящего в распоряжении комитета. В итоге, после согласования с руководством Минобороны, вертолет предоставили ВВС Таджикистана. Как сообщалось ранее, украинские альпинисты Александр Ващенко и Алексей Никоненко оказались без связи в ущелье Девлохан на Памире на высоте 4600 м. Инструктор альпинистов, мастер спорта Украины Олег Монсар 31 июля сорвался на перевале Южный Деволхан. При срыве за ним упали спутниковый телефон и две веревки. Группа искала своего руководителя, пока были продукты, но не нашла. Как сообщила дочь инструктора, мастер спорта Украины по горному туризму Любовь Монсар, после этого альпинисты оставили поиски и начали спуск вниз. 7 августа в месте слияния рек Киргизоб и Гармо они встретили группу со спутниковым телефоном и известили о трагедии. Проходящая группа не могла оставить телефон, но связалась с Международным альпинистским лагерем под пиком Корженевской и с Душанбе и сообщила точное местонахождение альпинистов. Участок, где оказались альпинисты, считается труднодоступным, и туда можно попасть только с помощью вертолета.