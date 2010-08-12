Украинские альпинисты, оставшиеся без снаряжения и связи на Памире, спасены

Вертолет Минобороны Таджикистана, вылетевший утром в четверг на Памир для спасения двух украинских альпинистов, удачно завершил спасательную операцию, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт risk.ru, объединяющий любителей экстрима в рунэте. «Вертолет высадил спасательный отряд в составе четырех сотрудников МЧС Таджикистана, трех киевских альпинистов и двух московских на плато. Алексея Ващенко забрали вертолетом в Джиргаталь (район в 300 км к востоку от Душанбе). Никоненко в порядке - остался, чтобы показать спасателям место срыва Монсара», - говорится в информации. По данным официальных лиц Таджикистана, 31 июля Олег Монсар, руководитель группы украинских альпинистов из трех человек, проводивших восхождение в районе ущелья Девлохан на высоте 4600 метров над уровнем моря, сорвался в пропасть вместе со всем снаряжением, среди которого был и спутниковый телефон. Оставшиеся два человека долго искали тело Монсара, однако безуспешно. Лишь через несколько дней они встретили другую группу альпинистов, которая и связалась с таджикскими властями.