На Черниговщине продолжают гореть торфяники

В Черниговской области за минувшие сутки возникли два пожара на торфяниках. Об этом УНИАНу сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной госадминистрации. Около с. Рубеж Городнянского района из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица загорелся торф на площади 0,5 га. Пожар ликвидирован. Также возле с. Новые Млыны Щорского района произошло возгорание торфа на площади 0,8 га. Причиной пожара снова стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Пожар ликвидирован. В то же время неподалеку от с. Сядрино Корюковского района с 10 августа продолжает гореть торф на площади 0,5 га. Пожар был локализован, но его тушение продолжается. Проведены работы по заполнению водой каналов вокруг очагов горения. Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.