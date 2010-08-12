Пресс-конференция в «Главреде»: Итоги вступительной кампании - 2010

13 августа в 11:00 в пресс-центре медиа-холдинга «Главред» состоится пресс-конференция на тему «Итоги вступительной кампании - 2010: достижение и просчеты. Проблемы высшего образования в Украине». В пресс-конференции примут участие: - экс-министр образования и науки Украины Станислав Николаенко; - председатель правления Центра образовательного мониторинга, бывший первый заместитель министра образования и науки Украины Павел Полянский; - председатель правления Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская; - член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования, президент общественной организации «Центр исследования политических ценностей» Олесь Доний. Место проведения: г. Киев, ул. Стретенская, 2/8. Аккредитация представителей СМИ на месте по редакционным удостоверениям. Справки по телефонам: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.