Под Петербургом откроют памятник погибшим морякам-подводникам

Сегодня, 12 августа, исполняется 10 лет со дня гибели атомной подводной лодки «Курск». В скорбную дату в поселке Колтуши под Санкт-Петербургом откроют памятник морякам всех погибших советских и российских подлодок, сообщает агентство Новый регион. Мемориал представляет из себя настоящую рубку одной из подлодок и мраморную плиту с надписью «Защитникам Отечества». Под ней будут помещены названия всех 118 затонувших субмарин (АПЛ «Курск» среди них была 115-й). Сегодня в Никольском морском соборе в Санкт-Петербурге пройдет панихида, куда приглашены более 200 родственников погибших моряков. А на Серафимовском кладбище похороненным там членам экипажа субмарины будут отданы воинские почести. Церемония начнется в 14:00. На Серафимовском кладбище покоятся 32 члена экипажа, в том числе его командир, Герой России, капитан 1 ранга Геннадий Лячин. Траурные мероприятия сегодня пройдут и в других российских городах – Москве, Мурманске, Северодвинске, Курске, Махачкале, Воронеже, а также на всех флотах российского ВМФ, а также в военных округах. Поминать моряков будут в Украине и в Белоруссии. На кораблях и подводных лодках будут спущены флаги, во флотских частях и подразделениях пройдет минута молчания в память об экипаже «Курска». На Северном флоте состоится церемония возложения венков на воду в Мотовском заливе Баренцева моря с участием командования флотом, родственников и членов семей погибших подводников, сообщили в Минобороны РФ. Напомним, атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. В результате трагедии погибли все 118 человек, находящихся на борту субмарины: экипаж, представители командования Северного флота и дагестанского завода «Дагдизель». Причина гибели подлодки до сих пор остается неизвестной. По официальной версии, в носовом отсеке «Курска» произошел взрыв торпеды в ходе подготовки к условной торпедной атаке, что стало причиной гибели экипажа.