Харьковские зоозащитники взбунтовались против проведения в городе Евро-2012

Ассоциация зоозащитных организаций Украины требует исключения Харькова из списка принимающих городов Евро-2012. Как передает УНИАН, харьковские зоозащитники приняли соответствующее обращение к генеральному секретарю УЕФА Джанни Инфантино и президенту УЕФА Мишелю Платини сегодня на пикете под зданием Харьковского городского совета. Около 20 пикетчиков держали плакаты с надписями «Стоп зооциду в Украине!», «Нет убийствам животных!», «Да приютам для животных», «Чиновники, не превращайте страну в живодерню». Зоозащитники заявляют о нежелании городских властей решать вопрос бездомных животных «гуманным путем». Они требуют организовать соответствующее необходимое количество приютов для животных. По их мнению, только влияние европейского сообщества может изменить ситуацию к лучшему. Напомним, сегодня с инспекционным визитом в Харькове находится генеральный секретарь Европейского футбольного союза Джанни Инфантино.