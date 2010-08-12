Владелец российского ОАО грозится увольнять невенчанных подчиненных

Президент ОАО «Русское молоко» Василий Бойко-Великий под угрозой увольнения обязал всех своих женатых и замужних сотрудников обвенчаться, сообщает ТСН. Он призвал всех молиться, чтобы засуха и пожары в России прекратились. Об этом говорится в его обращении к работникам компаний, входящих в группу «Вашъ финансовый попечитель», опубликованном в блоге ag-provocature. Руководитель отдела рекламы группы компаний Александр Саранин подтвердил, что такое обращение было действительно подписано. «Это - документ для внутреннего пользования, и мне трудно предположить, как он попал в ЖЖ», - сказал Саранин, добавив, что пока до выполнения этого распоряжения дело не дошло, и за отказ венчаться никто еще не уволен. В тексте обращения говорится: «Страну нашу поразила страшная засуха, жара, пожары, каких не было уже два века. За наши грехи и грехи наших предков произошло это бедствие». «Что же случилось? Наверное, молитвы наши очень слабые и нет покаяния в сердцах наших, потому что там, где люди обращались трепетно с молитвой к Богу, Пресвятой Богородице и святому пророку Илье, гроза случилась», - заявил бизнесмен. В связи с этим, для открытия пути «покаяния в нашем народе» совет директоров ОАО «Русское молоко» обязал сотрудников всех предприятий холдинга в течение следующего учебного года пройти курс «Основы православной культуры», утвержденный Министерством образования России. Всем женщинам, которые работают в агрохолдинге и других предприятиях «Вашъ финансовый попечитель», в случае беременности будет сохраняться среднемесячная заработная плата в полном объеме - вплоть до достижения новорожденным ребенком возраста одного года. А все сотрудники, которые сделают или будут содействовать аборту, будут уволены по сокращению должности. Работники, состоящие в браке, но не венчавшиеся, должны обвенчаться к празднику Покрова Божьей Матери (14 октября), в противном случае их должности будут сокращены. Сотрудники, которых будут нанимать на работу, если они состоят в браке, но не венчаны, также обязаны обвенчаться в течение испытательного срока (три месяца). Василий Бойко-Великий - один из крупнейших землевладельцев Подмосковья. Он известен еще и тем, что обещал 1 млн рублей за информацию об убийце священника Даниила (Сысоева), застреленного в московском храме.